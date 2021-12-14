Надя Дорофєєва, яка останнім часом все частіше радує цікавими кадрами своїх фанатів, цього разу представила в Instagram цілу серію фото і відео в одному образі. У короткій блискучій сукні з безліччю яскравих деталей, блискучих при світлі, вона влаштувала фурор.
Причому шанувальники відразу помітили, що саме в цій сукні Надя блищала раніше в попередньому сезоні»Голосу".
"Давайте так: якщо закохуватися в людей, то назавжди. Якщо ображатися, то на хвилинку. Якщо слухати музику, то щоб вона проникала в серце. Якщо є, то тільки смачно. Ні, давайте навіть дуже смачно. Якщо падати, то від сміху. А якщо застрягти в новорічну ніч в ліфті, то тільки з #martiniasti і в такій сукні 💕 » - пише Надя.
Ось як реагують в мережі:
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"Ні, ну я б застрягла з тобою в цьому ліфті із задоволенням 😍; Якщо сльози, то від щастя...😊; якщо закохуватися в феноменаль, то назавжди; Обажаю це плаття, ще з голосу полюбила його❤; Плаття голосу😍; Наша найкрасивіша ❤️ улюблена сукня; плаття з голосу🤟 🤟 🤟; якщо ходити, то тільки з такими ногами😍 😍; згодна ❤ ️ Надя, Ну ти як завжди красуня».
Раньше Володимир Дантес порадував кадрами зі своєю дружиною в спальні. Вже пізно ввечері під час відпочинку Надя вирішила в піжамі станцювати для чоловіка під завзятий ритм і насмішити танцями в цілому.
Без косметики, укладок і всяких прикрас Надя пробіглася по спальні і похвалилася підтягнутою фігурою.
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