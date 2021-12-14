Надя Дорофеева, которая в последнее время все чаще радует интересными кадрами своих фанатов, в этот раз представила в Инстаграм целую серию фото и видео в одном образе. В коротком блестящем платье с множеством ярких деталей, сверкающих при свете, она устроила фурор.
Причем поклонники сразу заметили, что именно в этом платье Надя блистала ранее в предыдущем сезоне «Голоса».
«Давайте так: Если влюбляться в людей, то навсегда. Если обижаться, то на минутку. Если слушать музыку, то чтоб она проникала в сердце. Если есть, то только вкусно. Нет, давайте даже очень вкусно. Если падать, то от смеха. А если застрять в новогоднюю ночь в лифте, то только с #martiniasti и в таком платье 💕» - пишет Надя.
Вот как реагируют в сети:
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«Не, ну я б застряла с тобой в этом лифте с удовольствием 😍; Если слёзы, то от счастья… 😊; если влюбляться в феноменаль, то навсегда; Обажаю это платье, ещё с голоса полюбила его ❤; Платье голоса😍; Наша самая красивая ❤️ любимое платье; Платье с голоса 🤟🤟🤟; Если ходить, то только с такими ногами 😍😍; Согласна ❤️ Надя, ну ты как всегда красотка».
Ранее Владимир Дантес порадовал кадрами со своей супругой в спальне. Уже поздно вечером во время отдыха Надя решила в пижаме станцевать для мужа под задорный ритм и насмешить плясками в целом.
Без косметики, укладок и всяких украшений Надя пробежалась по спальне и похвасталась подтянутой фигурой.
Напомним, Дантес признался, как чувствует себя после сотрясения мозга
А еще Politeka писала, что судья «Голосу країни» Надя Дорофеева пожаловалась на упреки Дантеса
Также Politeka сообщала, что Дорофеева оконфузилась, момент попал на видео