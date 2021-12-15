Сергій Притула і Леся Нікітюк "познущалися" над ведучим славою Дьоміним на шоу " Хто зверху?".

Як передає Politeka.net, Слава Дьомін є відомим українським телеведучим. Він прославився завдяки участі в програмі "Голос країни" і суддівству в шоу "Співають всі".

Так, на цей раз ведучий опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Слава Дьомін прийшов на шоу "Хто зверху?", де над ним "познущалися" Леся Нікітюк і Сергій Притула. На конкурсі, де ведучий повинен був прочитати по губах слова, загадані Притулою, йому було важко. Замість слова "тікток" йому приходила на думку тільки нецензурна лексика.

"Завжди боюся цей конкурс в "Хто зверху" 😱 😀



Вгадали б ці слова по губах?", — запитати Слава Дьомін.

Шанувальники залишили кілька коментарів під відео: "Це мій улюблений раунд в "Хто зверху?", "Цікаво знати, що там запікали", "Це кумедний раунд, там завжди багато приколів, всі гравці чують якісь мати) ви трималися нормально", "Все одно ви молодець".

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