Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ведет шоу "Хто зверху?", дала совет украинцам, как уснуть в самолете и показала его.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху?" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк решила в шутливой форме показать своим поклонникам лайфхак. Она с помощью медицинской маски нашла способ, как уснуть в самолете и продемонстрировала его на видео. Она надела маску не на рот и нос, как правильно, а на глаза, тем самым закрыв се6е освещение в самолете.

"Лайфхак: как уснуть в самолете", — показала Леся Никитюк.

Ранее сообщалось, "Боже, какие длинные ноги": Леся Никитюк в блестящем мини впечатлила фигурой, Зарицкая из KAZKA оценила

Также, Леся Никитюк на островах в Атлантическом океане попробовала самые дорогие морепродукты: "Знаете, что это?"

Politeka рассказывала, Никитюк в узком костюмчике показала украинскую красоту на фоне африканского пейзажа: жаркие кадры



