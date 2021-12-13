Как пишет Politeka.net, украинский шоумен и юморист Сергей Притула, который стал судьей нового сезона проекта "Україна має талант", уже 10 сезонов подряд ведет развлекательное шоу на "Новом канале" - " Кто сверху?". Притула и мужская команда соревнуются против команды женщин во главе с популярной телеведущей Лесей Никитюк.

Перед началом конкурсов капитаны команд представляют участников зрителям. На этот раз на "Кто сверху?" в команде Сергея Притулы играл известный радиоведущий Слава Демин, которого Притула подколол.

"Есть люди совы, есть люди жаворы, а есть Слава Демин. Если первые работают до поздна, а вторые рано встают, то Слава уже много лет тупо не спит. Нельзя так любить деньги", - пошутил Притула.

Видео с шоу Слава Демин опубликовал на своей странице в Instagram и написал, что Притула прав.

"А Сережа прав 🤣🤣🤣", - написал радиоведущий.

Ранее Politeka писала, что сын Монатика покорил талантом Лесю Никитюк, Соню Плакидюк, Демина и других звезд: "Гены".

Напомним, что украинский ведущий показал, какой Брежнева была почти 10 лет назад: еще не жена Меладзе, но уже не "ВИА Гра".

А еще Politeka сообщала Демин опозорился перед победителями "Поют все" и "Мастер Шеф": "Надеюсь, вы это не снимали...".