Актори "Дизель шоу" часто висміюють наболілі для українців теми, а глядачі сприймають всі жарти зі сміхом, наприклад, цього разу артисти показали сценку, присвячену сертифікатам.

Як відомо, у світі зараз вирує пандемія коронавірусу, пише Politeka.net. Для того, щоб зупинити поширення хвороби, застосовуються різні заходи. Зокрема, в червоній і жовтих зонах в Україні від людей вимагають сертифікати про наявність вакцин. Саме цю болючу тему вирішили висміяти зірки "Дизель шоу". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Закон один для всіх і навіть для самих представників закону. Це довела героїня дуже смішного номера у виконанні Єгора Крутоголова: жінка-кремінь не пускала поліцейського в туалет без covid-сертифіката", - написали автори поста.

За шість годин публікація зібрала близько 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"🔥❤️❤️номер відмінний", " Номер просто🔥 🔥 🔥 🔥 🔥. Спасибі за гарний настрій не тільки в п'ятницю ❤️❤️❤️", " сьогодні вранці перед садком з сином дивилися, ржака нереальна🔥 🔥 🔥", "вся наша реальність", "срітифікат🤣 🤣 🤣", "те що треба! Ще б туди тих хто просуває QR-коди👏👏👏👏😂😂😂😂😂", - написали користувачі Мережі.

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