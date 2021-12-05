На своей странице в Instagram звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко показала подготовку актеров к новогоднему концерту и поблагодарила всех, кто присоединился к созданию праздника.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице юмористки и актрисы Виктории Булитко, которая уже много лет радует поклонников на сцене "Дизель шоу", появилось видео, на котором показана подготовка всех актеров шоу к концерту.

На странице Булитко поблагодарила своих коллег и всех, кто присоединился к подготовке концерта.

"Из вчерашнего😅🙈 Боже! Как же я их люблю!🥰 Какие они все разные - творческие, талантливые, смешные, сумасшедшие 🤪и ещё много много позитивных эпитетов ❤️

Как круто они меня вчера поддерживали, а мне это было ох как надо )) 🌙…

Спасибо, Роднюльки за вчерашний концерт #дизельшоу , за всё Благодарю !!!

И огромное Спасибо всем тем, кто Творит за Кулисами: гримеры, костюмеры, реквизиторы, постановщики , операторы, режиссеры, звуковики, светики, каскадеры, страховщики)), продюсеры, авторы, тому, кто помогает и кормит💕 Благодарности нет предела! Люблю ! Люблю ! Люблю ! ",- написала Булитко.

Как видим, на съемочной площадке "Дизель шоу" царит веселая атмосфера. Один из участников, Александр Бережок, даже пошутил и пытался выпить из двух бокалов шампанское, пока его снимала камера.

Ранее Politeka писала, что звезду "Дизель шоу" Булитко схватил за шею ее коллега, появилось видео: "Эй ты, курица, давно хотел...".

Напомним, что актеры "Дизель шоу" тронули архивными кадрами с веселой Поплавской: "Нужно жить дальше".

A еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" показала свой новый автомобиль: "Ни гвоздя, ни жезла!".