Как можно заметить, для рекламы своих дизайнерских колготок с принтом-названием своей последней песни Кароль устроила интересную съемку. В кожаном боди и новых колготках она выделилась с новой стороны, ведь отступила от образа прилежной певицы.

Никаких ярких платьев с минимальным декольте. В этот раз Кароль примерила разные черные боди и свои колготки. В прошлый раз это были колготки «Скандал», в этот же раз она выбрала песню «Красиво», которая вдохновила ее на новую разработку.

«Сведи с ума каждого в колготках «Красиво», - заявляет Кароль под постом, демонстрируя свои новые колготки.

Подчеркнув фигуру удачными нарядами, украшениями и туфлями на шпильке, Кароль выглядела не так, как обычно.

Ранее артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль предстала в своём привычном образе. Её макияж сделан с акцентом на красную помаду, а волосы уложены легкой волной, без челки.

Ранее сообщалось, ведущий "Маски" Остапчук публично задел Монатика, Тину Кароль и других звезд шоу-бизнеса: "Пошел отсюда"

Также, Тина Кароль обескуражила странным видом в "панталонах" на колготы: "Сколько бокалов до этого ты выпила?"

Politeka рассказывала, Кароль, "превратившись" в Аллу Пугачеву, взбесила новым видео: "Тина, вы извините, но..."