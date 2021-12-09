Известная певица и народная артистка Украины Тина Кароль представила новое видео для своих поклонников, однако вызвала кадрами негатив.

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины.

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль представила новогодний подарок для своих поклонников. Она показала момент своего mood video "Холод".

"СУПЕР - НОВОСТЬ! Такого ещё не было! Эксклюзивно, только для моих подписчиков на Patreon, премьера mood video "Холод"! Это - мой предновогодний подарок Вам!", — рассказала Тина Кароль.

Певица вызвала множество негативных эмоций своим новым видео: "Уже и клипы только в Патреоне🤦‍♀️ Ну, не так уж и хотелось, пусть смотрят, они любую фигню купят", "Тина Вы извините конечно, но все Ваше новое направление…называется возьми меня! Что не клип так везде закусываем губы, танцы, позы, голос мяу-мяу...Все из песни к песни одно и тоже возьми меня…Вот честно".

Также, Тину Кароль сравнили с Аллой Пугачевой: "Я сначала подумала что Алла Борисовна Пугачева", "Пугачева копия".

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