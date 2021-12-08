Известная певица и народная артистка Украины Тина Кароль в белых шортах покрутилась перед камерой

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины. Стоит отметить, что пару дней назад Тина Кароль выпустила новый музыкальный альбом "Другой рай".

Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Tik Tok. На кадрах Тина Кароль щеголяет по лестнице в коротких белых шортиках. Добравшись наверх певица садится перед стендом и любуется.

"А куда я пришла? Стерегись", — сказала Тина Кароль на видео.

Поклонники оставили множество комментариев: "Одна из лучших фраз, что придумала Тина", "В 40 лет в штанишках!", "Вы так похудели", "Тин, скажи честно, сколько бокалов до этого ты выпила?", "Белые шорты очень модные, конечно...Трансгендер", "Что за панталоны".

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