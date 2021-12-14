Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенко (Потапом), розповіла, як перетворитися перед Новим роком і увійти в нього з новим способом життя.

Настя Каменських активно стежить за собою, хоча були й інші часи, пише Politeka.net. Зірка набирала вагу, але правильне харчування і заняття спортом допомогли їй привести себе у форму.

Зірка зуміла скинути майже 20 кілограмів. У Насті Каменських виробилася звичка їсти по п'ять разів на день в один і той же час, а інтервал між прийомами їжі становить три години.

У своєму новому пості зірка розповіла, що грудень - відмінний місяць для підведення підсумків і постановки цілей на наступний рік. Тому зірка закликала займатися спортом і правильно харчуватися, і тоді скоро будуть видні результати.

"Починати краще поступово. 15 хвилин в день, вранці або ввечері - зарядка, планка, віджимання, присед, сідничний місток, одне або кілька вправ для преса. На наступний день - 20 хвилин. Потім 25...",- написала Настя Каменських.

"Дуже красива❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "хороша, красуня, розумняшка, мотивавтор, підтримка!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Живу так роками, це кайф❤️🔥 🔥 🔥 😍"," моя ти солоденька😍 😍 😍", "ти красуня 😍 і у вас приголомшлива фігура) я нарешті теж скинула свої 30 кг", - написали користувачі мережі.

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