Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), рассказала, как преобразиться перед новым годом и войти в него с новым образом жизни.

Настя Каменских активно следит за собой, хотя были и другие времена, пишет Politeka.net. Звезда набирала вес, но правильное питание и занятия спортом помогли ей привести себя в форму.

Звезда сумела сбросить почти 20 килограммов. У Насти каменских выработалась привычка есть по пять раз в день в одно и то же время, а интервал между приемами еды составляет три часа.

В своем новом посте звезда рассказала, что декабрь - отличный месяц для подведения итогов и постановки целей на следующий год. Поэтому звезда призвала заниматься спортом и правильно питаться, и тогда скоро будут видны результаты.

"Начинать лучше постепенно. 15 минут в день, утром или вечером - зарядка, планка, отжимания, присед, ягодичный мостик, одно или несколько упражнений для пресса. На следующий день - 20 минут. Потом 25...", - написала Настя Каменских.

"Очень красивая❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Хорошенькая, красотка, умняшка, мотивавтор, поддержка!!!❤️❤️❤️", "Живу так годами, это кайф❤️🔥🔥🔥😍", "Моя ты сладенькая 😍😍😍", "Ты красотка😍 и у Вас потрясающая фигура) Я наконец-то тоже скинула свои 30 кг", - написали пользователи Сети.

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