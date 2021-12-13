Известный украинский продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) показал, как веселится в компании своей жены Насти Каменских и друга.

Как пишет Politeka.net, Потап поделился новым веселым видео на своей странице в Инстаграм. 13 декабря группа MOZGI выпустил новый клип на новогоднюю песню ZAVTRA. По этому случаю Потап и Позитив (Алексей Завгородний) запустили танцевальный челлендж, в котором не могла не принять участие Каменских.

Так, в новом ролике артисты весело танцуют под песню. Танец включает забавное движение плечами, которое Каменских выполняет с улыбкой, хлопки и повороты. Все трое участников челленджа одеты в простую одежду в стиле кэжуал. Для этого видео Настя сменила свои традиционные соблазнительные платья на свободную белую толстовку, в которой выглядела очень уютно.

«Участвуйте в Новогоднем Челендже и Завтра станет лучше чем вчера!!», - подписал кадры Потап.

Подписчики артиста тут же отреагировали на пост.

«Меня одного уже начал кумарить этот трэк?», «Не приятно смотреть....Жаль...», «Им не надоело ещё?», «О чет новое, свежее», «Песня, которая дарит надежду, что завтра точно будет лучше, чем вчера», «Дружный коллективчик», - пишут люди.

Напомним, Каменских в деталях показала интерьер их с Потапом элитного особняка под Киевом.

Как сообщала Politeka, Потап засветился в компании своих приятелей накануне премьеры, в сети ахнули.

Также Politeka писала, что Потап поразил видом в тренерском кресле «Голосу країни».