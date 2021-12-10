Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), устроила творческий "квартет" с подругой, мамой и крестной.

Певица Настя Каменских постоянно занимается творчеством, а в своем Инстаграм старается делиться самыми яркими моментами, пишет Politeka.net.

В этот раз артистка опубликовала веселое видео своего творческого "квартета" с мамой певицей Лидией Каменских, крестной артисткой Аллой Кудлай и лучшей подругой дизайнером Анной Андрийчук. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах звезды весело исполнят песню Лидии Каменских "Подруга", и позже танцуют.

"Отмечайте подругу, о которой сразу подумали, услышав эту песню 😋🥰", - написала Настя Каменских.

За шесть часов пост собрал более 400 просмотров и много комментариев. Некоторые писали, что лучшая подруга звезды скоро станет популярнее ее и не только:

"Разрыв!", "Это моя самая любимая песня, мы когда с подругой где-то отдыхаем, всегда эту песню заказываем))) вы большие умнички 💋💋💋💋💋💋💋", "Думаю следующий дуэт ваш "брюнетки" 👏👏👏❤️", "Красивые и счастливые!❤️❤️❤️", " Побольше песен для дуэта. Ждем с нетерпением еще песен Аллы Кудлай и вашей мамы. Надеемся, что еще напишут песни для их дуэта😘👏👏", "Скоро Аня станет популярнее Насти".

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