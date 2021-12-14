Діти артистів Алли Пугачової і Максима Галкіна отримали масу компліментів, з'явившись разом - брат з сестрою обіймалися і мило посміхалися.

Двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна, Ліза і Гаррі, вже стали справжніми зірками мережі, передає Politeka.net. В одному з інтерв'ю шоумен розповів - він вирішив самостійно публікувати знімки дітей, щоб у папараці пропав інтерес.

Зараз артист регулярно викладає фото і відео з малюками, які тут же поширюються мережею. Так, в одній з фан-груп опублікували фото Лізи і Гаррі, які обіймаються і мило посміхаються.

Дочка Алли Пугачової позувала у світлій сукні, а її брат - у бордовій футболці.

Кадр привів у захват фанатів, які обсипали дітей компліментами і за годину він зібрав понад 4000 лайків:

"Такі красиві і гарненькі ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "Два сонечка!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Які красиві і виховані діти, просто диво ❤️👋 👌 👍", " не діти, картинки!!!", "Красавішна❤❤❤"," чарівні, красиві, виховані, розумненькі дітки, дуже приємно за ними спостерігати", " чудові дітки, щастя і здоров'я всій родині❤️❤️❤️❤️❤️", "Будьте щасливі дітки .., нехай у вас все буде добре...і мама і тато нехай будуть поруч завжди...ви дуже хороші...".

Нагадавши, дочка Пугачової і Галкіна в красивій сукні викликала суперечки, на кого схожа більше

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