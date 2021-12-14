Двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна, Ліза і Гаррі, вже стали справжніми зірками мережі, передає Politeka.net. В одному з інтерв'ю шоумен розповів - він вирішив самостійно публікувати знімки дітей, щоб у папараці пропав інтерес.
Зараз артист регулярно викладає фото і відео з малюками, які тут же поширюються мережею. Так, в одній з фан-груп опублікували фото Лізи і Гаррі, які обіймаються і мило посміхаються.
Дочка Алли Пугачової позувала у світлій сукні, а її брат - у бордовій футболці.
Кадр привів у захват фанатів, які обсипали дітей компліментами і за годину він зібрав понад 4000 лайків:
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
Полякова в кардинально новому образі з'явилася за ручку з екс-кавалером Огневич: "Не перший рік живу..."
Дан Балан осоромився перед Осадчою в білому вбранні, з'явилося відео: "Натхнення"
Улюбленицю Вакарчука Соловій насилу можна впізнати після нового експерименту із зовнішністю: кадри
Дружина "Холостяка" Добриніна показала, як вони прикрасили ялинку в їх новому розкішному будинку: "Теж краса!"
"Такі красиві і гарненькі ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "Два сонечка!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Які красиві і виховані діти, просто диво ❤️👋 👌 👍", " не діти, картинки!!!", "Красавішна❤❤❤"," чарівні, красиві, виховані, розумненькі дітки, дуже приємно за ними спостерігати", " чудові дітки, щастя і здоров'я всій родині❤️❤️❤️❤️❤️", "Будьте щасливі дітки .., нехай у вас все буде добре...і мама і тато нехай будуть поруч завжди...ви дуже хороші...".
Нагадавши, дочка Пугачової і Галкіна в красивій сукні викликала суперечки, на кого схожа більше
Як повідомляла Politeka, Галкін показав, як проводить час з сином, поки Пугачової немає вдома
Також Politeka писала, Галкін з вбраними дітьми нарвався на критику через новорічне відео