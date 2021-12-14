Дети артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина получили массу комплиментов, появившись вместе - брат с сестрой обнимались и мило улыбались.

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Лиза и Гарри, уже стали настоящими звездами Сети, передает Politeka.net. В одном из интервью шоумен рассказал - он решил самостоятельно публиковать снимки детей, чтобы у папарацци пропал интерес.

Сейчас артист регулярно выкладывает фото и видео с малышами, которые тут же распространяются по Сети. Так, в одной из фан-групп опубликовали фото Лизы и Гарри, которые обнимаются и мило улыбаются.

Дочь Аллы Пугачевой позировала в светлом платье, а ее брат - в бордовой футболке.

Кадр привел в восторг фанатов, которые осыпали детей комплиментами и за час он собрал более 4000 лайков:

"Такие красивые и хорошенькие ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "Два солнышка!!!❤️❤️❤️", "Какие красивые и воспитанные дети, просто чудо ❤️👋👌👍", "Не дети, картинки!!!", "Красавишна❤❤❤", "очаровательные, красивые, воспитанные, умненькие детки, очень приятно за ними наблюдать", "Замечательные детки, счастья и здоровья всей семье❤️❤️❤️❤️❤️", "Будьте счастливы детки ..,пусть у вас все будет хорошо...и мама и папа пусть будут рядом всегда...вы очень хорошие...".

Напомним, дочь Пугачевой и Галкина в красивом платье вызвала споры, на кого похожа больше

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