Известный шоумен и артист Максим Галкин показал, как проводит время со своим 8-летним сыном Гарри, пока Аллы Пугачевой нет дома.
Как передает Politeka.net, Максим Галкин является известным российским шоуменом. Более 19 лет он в браке с легендарной певицей Аллой Пугачевой. У них есть дети - сын Гарри и дочка Лиза. Детям по 8 лет. Максим Галкин часто показывает, как они проводят время со своими детьми в шикарном особняке.
Так, на этот раз артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Максим Галкин показал, как он проводит время со своим сыном Гариком, пока Аллы Пугачевой нет дома. На одном из этажей их роскошного дома, Галкин и Гарри играют в футбол с помощью специальных подвижных ворот.
"Итак, мы с Гариком играем в "подвижные ворота". Внимание...есть!", — похвастался результатом сына Максим Галкин.
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