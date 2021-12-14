Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Сергій Лазановський зізнався, що переживає складні часи.

"Напевно прийшов час зізнатись! Як чоловік, я відкидав від себе той факт, що в мене може бути "емоційне вигорання". Але я забув про той факт, що я перш за все істота! Жива істота, яка наділена емоціями і почуттями! Вже 1,5 місяці я ходжу лікарями, здаю різні аналізи, лікую якісь незрозумілі хвороби, яких раніше в мене і не було...

Десь місяць я живу без нормального здорового сну",- зізнався артист.

За його словами, йому стало складно контролювати свої емоції, він часто став проявляти агресію. Крім цього, його відвідують думки про те, що в свої 26 років він нічого не досяг.

"Я не можу зібрати себе в купу", - заявив Лазановський, додавши, що дуже втомився фізично і емоційно.

Нагадаємо, що Сергій Лазановський раптово покрився зморшками: "на 50 років...".

Як повідомляла Politeka, Лазановський приголомшив прихильниць раптовим зверненням: "нехай відгукнеться".

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