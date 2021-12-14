Анджеліна Джолі підкорила глядачів не тільки своїм талантом, а й красою, передає Politeka.net. У свої 46 років зірка для багатьох залишається справжнім еталоном краси, саме тому раз у раз з'являються, присвячені їй фан-акаунти.
Користувачі Мережі намагаються якось удосконалити і без того привабливу зовнішність артистки. Цього разу в одній з груп з'явився знімок, на якому зірці "розгладили" обличчя прибравши всі можливі зморшки. Зовнішність Анджеліни Джолі стала ненатуральною, адже шкіра була схожа на воскову.
Все ж це фото привернуло багато уваги шанувальників, які тут же написали масу компліментів.
За дві години публікація зібрала понад 7000 лайків.
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"Богиня❤️❤️❤️", "ти прекрасна", " Красива жінка і мама 👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️🙌🙌🙌", "❤️❤️❤️ я люблю тебе красива ❤️❤️❤️", " Вау, моя люба 😍😍❤️❤️❤️❤️", "чудова красуня ❤️❤️😍 😍", "як можна сконцентрувати стільки краси в одній людині ??? 😍 👏 👏 👏 ", "Ти красуня Анджеліна😍 😙", "чудова стильна, ти як ракета атакуєш моє серце", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що фото юної Анджеліни Джолі і її дочки Шайло викликали бурхливі суперечки
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