Популярная актриса Анджелина Джоли, которая является послом ООН, сделала важное заявление относительно поддержки людей, которые подверглись преследованию.

Как передает Politeka.net, Анджелина Джоли является всемирно известной актрисой. Долгое время артистка входила в список знаменитостей, у которых не было социальных сетей, но недавно она завела страницу в Инстаграм. Стоит отметить, что Анджелина Джоли является послом ООН и занимается благотворительностью.

Так, на этот раз актриса опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анджелина Джоли обратилась к поклонникам и сделала важное заявление. Она рассказала про кампанию, которая занимается поддержкой людей, которые подвергались преследованиям.

"Ежегодно во всем мире проводится кампания @amnesty в поддержку людей, которые подвергались преследованиям или тюремному заключению за разоблачение несправедливости или коррупции или требования изменений в своих обществах.

Написать письмо или подписать петицию - это один из способов показать им, что они не забыты, и оказать давление на их правительства, чтобы те уважали их права.

Принять участие может любой желающий, и я надеюсь, что многие из вас примут участие. Кампания этого года еще более актуальна, потому что пандемия отвлекла внимание от людей, борющихся за основные права и свободы во всем мире", — рассказала Анджелина Джоли.

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