Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли предстала в нежном образе - ей слегка поменяли внешность, из-за чего она стала еще красивее.

Анджелина Джоли покорила зрителей не только своим талантом, но и красотой, передает Politeka.net. В свои 46 лет звезда для многих остается настоящим эталоном красоты, именно поэтому то и дело появляются, посвященные ей фан-аккаунты.

Пользователи Сети стараются как-то усовершенствовать и без того привлекательную внешность артистки. В этот раз в одной из групп появился снимок, на котором звезде "разгладили" лицо убрав все возможные морщинки. Внешность Анджелины Джоли стала ненатуральной, ведь кожа походила на восковую.

Все же это фото привлекло много внимания поклонников, которые тут же написали массу комплиментов.

За два часа публикация собрала более 7000 лайков.

"Богиня❤️❤️❤️", "Ты прекрасная", "Красивая женщина и мама 👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️🙌🙌🙌", "❤️❤️❤️ Я люблю тебя красивая ❤️❤️❤️", "Вау, моя дорогая 😍😍❤️❤️❤️❤️", "Великолепная красотка ❤️❤️😍😍", "Как можно сконцентрировать столько красоты в одном человеке??? 😍 👏👏👏", "Ты красавица Анджелина 😍😙", "Великолепная стильная, ты как ракета атакуешь мое сердце", - написали пользователи Сети.

Напомним, что фото юной Анджелины Джоли и ее дочери Шайло вызвали бурные споры

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