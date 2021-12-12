Популярная актриса Анджелина Джоли, которая является послом ООН, ранее вела более простой и открытый образ жизни, любила показывать свои эксперименты со стилем и прическами.

Джоли ведет закрытый образ жизни, не рассказывает о себе, и тщательно прячет фигуру, чтобы не обсуждали то, как она теперь выглядит. Причем в прошлом звезда любила показывать новые прически, коротко состригала локоны и хвасталась бунтарскими костюмами.

«У меня морщинка над бровью, потому что я просто не могу перестать ее поднимать, и мне это нравится, вы знаете», - процитировали Джоли в социальной сети.

Поклонники оценили внешность и игривый образ Джоли из прошлого – черные короткие локоны, простой макияж и белая майка. Если теперь актриса скрывает фигуру полностью в однотонных платьях и мешковатых костюмах, то ранее ей нравился более уличный стиль одежды.

«Удачи 🍀; люблю тебя; Я люблю тебя ❤; Моя леди; # красиво # великолепно 😍🔥❤️; Очень-очень красивый; Замечательный вид; Хорошо выглядела раньше; это правда Анджелина?; Ты королева голливуда; отлично работает ❤; Даже когда она занимает требовательную позицию, она чистая красота насквозь! ❤️», - написали в сети.

Также ранее актриса опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анджелина Джоли обратилась к поклонникам и сделала важное заявление. Она рассказала про кампанию, которая занимается поддержкой людей, которые подвергались преследованиям.

"Ежегодно во всем мире проводится кампания amnesty в поддержку людей, которые подвергались преследованиям или тюремному заключению за разоблачение несправедливости или коррупции или требования изменений в своих обществах", — рассказала Анджелина Джоли.

Ранее сообщалось, фото юной Анджелины Джоли и ее дочери Шайло вызвали бурные споры: "Больше от Питта в девочке"

Также, Джоли со стрижкой под мальчика и в черном костюме показала уникальный образ: кадры

Politeka рассказывала, Анджелина Джоли привлекла внимание своей голливудской улыбкой: "Сразу поднимается настроение"