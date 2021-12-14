Відома українська співачка, переможниця "Євробачення-2016", Джамала, постала в незвичному образі і розповіла, що приготувала українцям на честь свята.

Джамала багато приділяє часу творчості, попри те, що мама двох синів, передає Politeka.net.

Співачка любить створювати щось нове і цього разу приготувала для фанатів сюрприз. Про це артистка розповіла в своєму Instagram, підкріпивши знімками в незвичному образі.

На кадрах артистка постала в блискучому костюмі і з довгою косою, яка тяглася по підлозі.

"Новий рік з тобою вже з 17 грудня і кожен день ❤️

Прем'єра першої моєї авторської новорічної пісні. Пісні зі 100% святковим настроєм, крутим битком, але без традиційних дзвіночків 👀

Готуйте яскраві луки і найсміливіші рухи. Будемо танцювати", - написала Джамала

За три години публікація зібрала понад 2000 лайків.

"Коса-вогонь 🔥", " буду з вами танцювати ❤️ і чекаю цей казковий реліз. Це буде дуже затишно і атмосферно до новорічних свят⭐ 🦌 🎄", " згадалися Танці з Джа😍", "❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Джамала у цьому році брала участь в шоу "Танці з зірками" , її пару з Антоном Нестерко підтримували до сьомого ефіру.

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