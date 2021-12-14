Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 35-річний Євген Клопотенко показав, як проводить час у Данії. Він відвідав незвичайний ресторан, де спробував метелика.

"Кодова назва подорожі: з‘їсти метелика. Отже, я у Копенгагені (до речі, вдруге), тут гарно, багато ліхтариків і дуже крістмас. Але я приїхав за іншим. Мета: за декілька днів дослідити гастрономічні тенденції країни. Нові продукти, хліб, незвичний алкоголь, підходи, ринки, Noma, еко, фуд-перфоманси, смореброди врешті-решт. Енд єссс, я реально з‘їв метелика. Але про це потім, поки немає часу, я дуже зайнятий", - поділився враженнями Клопотенко.

У коментарях шеф-кухарю залишили масу відгуків.

"Смореброди-нямочка, метелики стрьомні, хоча, врешті-решт, теж нямочка", "Це ті метелики, які літають?", "Нічого собі", "Я б не ризикнула", - пишуть користувачі Мережі.

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