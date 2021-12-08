Відомий український шеф-кухар, ресторатор, переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів про свої великі плани на кінець року.

Як пише Politeka.net, Клопотенко поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому шеф-кухар поділився з шанувальниками важливими новинами.

"Вирішив розбудити вас на ніч однією новиною. На грудень я придумав багато цікавих тем поговорити, дізнатися і поїсти. Культурне, новорічне, українське, гастрономічне. Буде жесть як цікаво. Уявіть, що Євген Клопотенко на місяць стає вашим улюбленим медіа. Дуже раджу стежити за мною", - заінтригував шанувальників Клопотенко.

Він також поділився знімком, на якому позує в костюмі на тлі новорічних ялинок, а перед ним можна помітити тарілки з їжею.

Шанувальники шеф-кухаря прийшли в захват від таких новин від нього.

"Так тримати! Ви молодець!", "Красунчик", "насолоджуємося навіть самими текстами!", "Ваші пости - просто бомба. Завжди настрій піднімають!", "В таких образах схожий на Тараса Шевченка", "Женьок ти красень! Відкриваю Instagram заради креативного фото і рецепта", "Боже, які Ви там мур-мур", - пишуть люди.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко осоромився поруч з Камінською з "НеАнгелів".

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