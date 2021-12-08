Відомий український шеф-кухар, ресторатор, переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів про свої великі плани на кінець року.
Як пише Politeka.net, Клопотенко поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому шеф-кухар поділився з шанувальниками важливими новинами.
"Вирішив розбудити вас на ніч однією новиною. На грудень я придумав багато цікавих тем поговорити, дізнатися і поїсти. Культурне, новорічне, українське, гастрономічне. Буде жесть як цікаво. Уявіть, що Євген Клопотенко на місяць стає вашим улюбленим медіа. Дуже раджу стежити за мною", - заінтригував шанувальників Клопотенко.
Він також поділився знімком, на якому позує в костюмі на тлі новорічних ялинок, а перед ним можна помітити тарілки з їжею.
Алла Пугачова бовтнула, чи збирається ще заміж після Галкіна: "Є чим пишатися"
"Холостячка" Огневич пояснила, чому вибрала саме Задворного: "Після того, як вимкнули камери..."
Мартиновська з "Майстер Шеф" розповіла неймовірну історію ненависті і любові з Ярославським: "Вимогливий і злий"
Притула, Кот і Мішина різко обірвали виступ учасника "Україна має талант": "Ми не готові слухати..."
Раптово помер відомий музикант, йому було всього 30 років: подробиці трагедії
Шанувальники шеф-кухаря прийшли в захват від таких новин від нього.
"Так тримати! Ви молодець!", "Красунчик", "насолоджуємося навіть самими текстами!", "Ваші пости - просто бомба. Завжди настрій піднімають!", "В таких образах схожий на Тараса Шевченка", "Женьок ти красень! Відкриваю Instagram заради креативного фото і рецепта", "Боже, які Ви там мур-мур", - пишуть люди.
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко осоромився поруч з Камінською з "НеАнгелів".
Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив свою таємницю, про яку нікому не розповідав.
Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко розповів, як справляється з хейтерами.