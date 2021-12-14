Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 35-летний Евгений Клопотенко показал, как проводит время в Дании. Он посетил необычный ресторан, где попробовал бабочку.
«Кодовое название путешествия: съесть бабочку. Итак, я в Копенгагене (кстати, во второй раз), здесь хорошо, много фонариков и очень кристмас. Но я приехал за другим. Цель: через несколько дней исследовать гастрономические тенденции страны. Новые продукты, хлеб, необычный алкоголь, подходы, рынки, Noma, эко, фуд-перфомансы, смороброды в конце концов. Энд ессс, я реально съел бабочку. Но об этом потом, пока нет времени, я очень занят», - поделился впечатлениями Клопотенко.
В комментариях шеф-повару оставили массу отзывов.
«Смореброды – нямочка, бабочки стремные, хотя, в конце концов, тоже нямочка», «Это те бабочки, которые летают?», «Ничего себе», «Я бы не рискнула», - пишут пользователи сети.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
Поезд раздавил легковушку с людьми, кадры трагедии на Прикарпатье: "Будьте осторожны..."
Булитко из "Дизель шоу" "накинулась" на оператора: "Мало кто отважится..."
Острый на язык Сергей Притула подколол известного ведущего на всю страну: "Нельзя так любить деньги"
16-летний подросток сбил на "зебре" шесть человек: что о нем известно
Напомним, что Евгений Клопотенко рассказал, как справляется с недоброжелателями: «По моим наблюдениям…».
Как сообщала Politeka, Евгений Клопотенко рассказал об опыте путешествий: "Осознал, насколько…".
Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко удивил планами на декабрь: "Будет жесть...".