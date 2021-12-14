Як передає Politeka.net, 22-річна Олександра Яремчук поділилася у себе в Instagram яскравими кадрами з розкішного заходу. Дівчина виглядала не менш розкішно. Для виходу в світ красуня вибрала неймовірної краси плаття з великим розрізом до стегна, а також пікантним декольте, яке підкреслило принади діви. Образ доповнили босоніжки, які візуально подовжили ноги зірки.
У коментарях красуні залишили масу теплих слів. Шанувальники закидали її компліментами з приводу зовнішності і фігури.
"Скільки гламуру", «дуже красива», «Міс елегантність», «які форми», «фігура – просто космос», «від такої краси неможливо відірватися», «ви голлівудська красуня», "Сашенька, ти красуня", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Олександра Яремчук перемогла завдяки своїй натуральній красі. Дівчина зізнавалася, що не уявляє свого життя без спорту, а ось ін'єкцій краси ніколи не робила.
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Нагадаємо, що Яремчук виїхала з країни, показавши розваги до конкурсу: "Як кінозірка".
Як повідомляла Politeka, Яремчук в яскравій міні-сукні показала розкішну фігуру в Пуерто Ріко:"красуня".
Також Politeka писала, що Яремчук у розкішній короні підкреслила фігуру вечірньою сукнею:"ти чудова".