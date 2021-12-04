Відома модель Олександра Яремчук вирушила на конкурс краси в Пуерто Ріко і поділилася звідти яскравим кадром в сміливому вбранні.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська модель Олександра Яремчук, яка цього року завоювала титул "Міс Україна", вирушила в Пуерто Ріко, де представить нашу країну на конкурсі "Міс світу 2021". У своєму Instagram чарівна красуня поділилася яскравим кадром з готелю, де готується до конкурсу. Зазначимо, що фінал світового конкурсу краси відбудеться 17 грудня.
На новій фотографії Олександра зображена на веранді готелю, оточеній екзотичною зеленню. Перед камерою красуня з'явилася в короткій сукні насиченого сапфірного відтінку, яке красиво підкреслило ідеальну фігуру і пружне декольте. розкішне волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Яремчук нічого не написала, зате шанувальники тут же почали коментувати публікацію моделі, засинаючи її лайками і компліментами: "Красуня", "Обожнюю", "Красива", "Сестричка", "Красуня, Олександра", "У цьому є краса".
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Нагадаємо, "Міс Україна 2021 "Яремчук у розкішній короні підкреслила фігуру вечірньою сукнею: "Ти чудова".
Як повідомляла Politeka, "Міс Україна 2021 "Яремчук виїхала з країни і засвітила розваги до конкурсу: "Гламурна, як кінозірка".
Також Politeka писала, що "Міс Україна 2021" Яремчук опинилася в екстремальній ситуації: що сталося перед конкурсом.