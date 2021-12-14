Как передает Politeka.net, 22-летняя Александра Яремчук поделилась у себя в Instagram яркими кадрами с роскошного мероприятия. Девушка выглядела не менее роскошно. Для выхода в свет красотка выбрала невероятной красоты платье с большим разрезом до бедра, а также пикантным декольте, которое подчеркнуло прелести дивы. Образ дополнили босоножки, которые визуально удлинили ноги звезды.

В комментариях красотке оставили массу теплых слов. Поклонники забросали ее комплиментами по поводу внешности и фигуры.

«Сколько гламура», «Очень красивая», «Мисс элегантность», «Какие формы», «Фигура – просто космос», «От такой красоты невозможно оторваться», «Вы голливудская красотка», «Сашенька, ты красотка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Александра Яремчук победила благодаря своей натуральной красоте. Девушка признавалась, что не представляет своей жизни без спорта, а вот инъекций красоты никогда не делала.

Напомним, что Яремчук уехала из страны, показав развлечения до конкурса: «Как кинозвезда».

Как сообщала Politeka, Яремчук в ярком мини-платье показала роскошную фигуру в Пуэрто Рико: "Красотка".

Также Politeka писала, что Яремчук в роскошной короне подчеркнула фигуру вечерним платьем: "Ты великолепна".