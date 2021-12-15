Зірка "Україна має талант" Петро Сказків загинув у лютому цього року, українці згадують його виступи.

Як передає Politeka.net, Петро Сказків був відомим музикантом-цимбалістом. Він прославився завдяки своїй участі в 7-му сезоні шоу "Україна має талант". Як відомо, в лютому цього року він загинув у віці 34 років.

Так, цього разу в мережі згадують виступи фіналіста 7-го сезону шоу "Україна має талант". На кадрах зібрали кращі виступи Петра Сказківа на шоу.

"Одним з тих, хто завжди дарував глядачам віру в диво, був гуцульський Цимбаліст Петро Сказків. Віртуозне і чуттєве виконання цього музиканта настільки красномовно, що не потрібно ніяких слів, щоб тіло покрилося мільйонами мурашок", — пишуть на акаунті "Україна має талант".

Шанувальники залишили безліч коментарів під складанням відео: "Дуже шкода, що обірвалося життя такого молодого і талановитого хлопця", "Як шкода, що його немає з нами. Пам'ятаю його виступи на "Україна має талант", "Яка музика - така і душа. Важко ангелам серед людей. Ваша музика залишиться в серцях".

Нагадаємо, в грудні минулого року артиста госпіталізували в лікарню. Петро Сказків тоді повідомив, що йому діагностували рак легенів. У лютому цього року він помер.

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