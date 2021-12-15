Український журналіст і ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів під кадрами зі своїх подорожей, що думає про Україну.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров вирішила розповісти про подорожі про свою країну і про те, які важливі висновки для себе він встиг зробити.

Як виявилося, два роки поспіль близько трьох місяців чоловік присвячує зйомкам України, де відкрив для себе те, про що навіть не мріяв.

За словами Комарова, він побачив неймовірний туристичний потенціал і необхідність братися за розвиток туристичної сфери все активніше і активніше. У країні дійсно величезні можливості для того, щоб стати мегапопулярною туристичною країною.

"Після зйомок я можу впевнено сказати-нам гріх не вивчати свою країну, тому що у нас є, чим себе здивувати і порадувати. Два літа зйомок - а у мене ще цілий список того, що мрію зняти в Україні. І я обов'язково зніму.

Дуже радує, що розвиток туризму, як таке, стало обговорюватися. Стало актуальним. Раніше туризму в публічному полі практично не існувало. Точніше, хто був "в темі" - і так вивчав Україну. Але в інформаційному просторі українського туризму практично не було. На щастя, за останній час ситуація сильно змінилася. Наш туризм завжди на слуху, проводяться конференції, знімаються телепрограми і блоги про нашу рідну країну. Я радий і гордий бути частинкою цього процесу» - висловився Комар.

Він підкреслив, що зараз з'являється хороша практика – проводити Національні премії в туристичній галузі.

Також у своєму Instagram ведучий програми "Світ навиворіт", прем'єра якої відбулася ще 11 грудня 2010 року, Дмитро Комаров показав кадри зі свого візиту в Еквадор цього року. Так, на них українському журналісту проводили ритуал Лімпія.

Раніше Politeka писала, що Комаров зізнався, чи готовий покинути "світ навиворіт" після 11 років: "дуже втомилися...".

Нагадаємо, що як змінився Комаров з " Світ навиворіт "за 11 років, в мережі показали фото:"нехай дружина радіє".

A ще Politeka повідомляла, що Комаров з "Світ навиворіт" розцвів поруч з на 14 років молодшою дружиною: щасливі кадри.