У мережі показали нову світлину незмінного ведучого телепрограми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова та його дружини-красуні Олександри Кучеренко.

Як пише Politeka.net, на сторінці " tv_zvezdy" в Instagram показали нову світлину відомого 38-річного українського журналіста Дмитра Комарова, який є автором і ведучим тревел-шоу "Світ навиворіт", із його дружиною - володаркою титулу Міс Україна 2016, українською журналісткою, ведучою програми "Зірковий спорт" Олександрою Кучеренко, яка на 14 років молодша за Комарова.

"Телеведучий Дмитро Комаров із дружиною Сашою 🥰 Красива пара?", - написали на сторінці.

На фото Саша позувала у красивій чорній сукні. Образ дівчина доповнила красивим макіяжем, зібраним у хвостик волоссям та масивними сережками. Комаров одягнув класичний чорний костюм. Подружжя весело посміхалося на камеру.

Нагадаємо, що 38-річний Дмитро Комаров та 24-річна Олександра Кучеренко таємно одружилися після кількох років роману. Пара повінчалася у 2019 році в місті Єрусалим, що в Ізраїлі. Перед цим Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко таємно розписались у Києві.

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