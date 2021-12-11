Тревел-блогер Дмитро Комаров, зірка шоу" Світ навиворіт", розговорився про початок кар'єрного шляху, поділившись в Instagram фото.

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров є успішним блогером і мандрівником, ведучи програму "Світ навиворіт". Артист в Instagram розповів про перший випуск, який він зробив в 2010 році.

Фотографіях Дмитро був з більш довгою зачіскою і подорожував по Камбоджі. Зірка показав добірку з першого сезону"Світ навиворіт".

"11 років тому, 11 грудня 2010 року в ефір вийшов перший випуск програми «Світ навиворіт» про Камбоджу. Експериментальний, знятий в стилі "а спробую так«, змонтований» на коліні" разом з Віталіком Наришкіним в кімнатці площею 4-5 квадратних метрів. Зроблений, як я думав, для міського Київського телеканалу "Сіті", але вийшов в ефір 1+1. Як зараз пам'ятаю період, коли чекав відповідь, чи підійшли мої тестові проби пера каналу, або все це піде «в кошик». Грубо кажучи, тоді я і в душ ходив з телефоном, щоб не пропустити дзвінок. І ось телефонний дзвінок: "Привіт, 11 грудня на 1+1». Що? На 1 + 1? Я не вірив у те, що чую. Я навіть не наважувався думати про загальнонаціональний телеканал. Але мої перші відео продюсерам дуже сподобалися і перший сезон відразу ж поставили в ефір.

Сьогодні передавав привітання нашій юній глядачці, яка народилася в день першого ефіру «Світ навиворіт» - 11 грудня 2010 року. Їй сьогодні 11 років. Ровесниця програми. Особисто мені насилу віриться, що вже є діти, які не просто виросли на цій програмі, але і навіть її повні ровесники. Дуже приємно.

Втомилися я за 11 років? Дуже. Чи готовий кинути "Світ навиворіт"? Ні!) Тому що дуже добре відчуваю зв'язок з глядачем і бачу, що ми потрібні. Я не "видихався" і знімаю із задоволенням. Знімаю не тому, що так треба, а тому, що без цього просто не уявляю своє життя. Ось зараз сиджу на іншому краю планети і пишу цей пост в номері готелю. Перші зйомки для мене були, ніби вчора. І відчуваю я себе так само, як і в далекому 2010: азартним пацаном, якому все цікаво, і який по кілька місяців «копається» в кожній країні, намагаючись здивувати себе самого, а значить і глядача. Я сам, працюючи над програмою, спостерігаю, як» Світ навиворіт " змінюється, дорослішає і еволюціонує. 11 років-відмінний вік. Це багато чи мало? Для проекту на телебаченні-не мало. Для мене особисто - і не багато, і не мало. Я просто живу цим, у мене немає "емоційного вигорання", про що іноді запитують колеги. Я обожнюю те, чим займаюся. І зараз знімаю новий сезон, який обов'язково вас здивує", - написав Дмитро.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя улюблена програма! Спасибі вам за вашу роботу!", "Найкраща передача, найкращий ведучий", "вітаю. Краще передачі немає. Ви дуже класні", " Діма, не кидайте знімати. Це найкраще, що є на телебаченні".

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