У мережі показали, як за 11 років змінився відомий журналіст і телеведучий, який веде програму "Світ навиворіт" - Дмитро Комаров.

Як передає Politeka.net, Дмитро Комаров є відомим телеведучим і журналістом. Він прославився завдяки своїй участі в програмі "Світ навиворіт", де показує українцям різні країни та їх особливості.

Так, цього разу на сторінці телеканалу "1+1" в Instagram опублікували нові фото. На кадрах показали, як Дмитро Комаров змінився за 11 років, які веде програму "Світ навиворіт" разом зі своїм колегою - Олександром Дмитрієвим.

"Сьогодні програмі "Світ навиворіт" виповнюється 11 років! Скільки країн глядачі побачили разом з Дмитром Комаровим і Олександром Дмитрієвим

І скільки всього ще попереду! Вітаємо!",- пишуть на акаунті.

Шанувальники передачі залишили йому безліч коментарів: "Обожнюю Комарова, його неможливо не дивитися, і нехай радіє дружина, він дійсно улюбленець!!! Просто розумничка, лайки йому за все".

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