У мережі показали, як за 11 років змінився відомий журналіст і телеведучий, який веде програму "Світ навиворіт" - Дмитро Комаров.
Як передає Politeka.net, Дмитро Комаров є відомим телеведучим і журналістом. Він прославився завдяки своїй участі в програмі "Світ навиворіт", де показує українцям різні країни та їх особливості.
Так, цього разу на сторінці телеканалу "1+1" в Instagram опублікували нові фото. На кадрах показали, як Дмитро Комаров змінився за 11 років, які веде програму "Світ навиворіт" разом зі своїм колегою - Олександром Дмитрієвим.
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І скільки всього ще попереду! Вітаємо!",- пишуть на акаунті.
Шанувальники передачі залишили йому безліч коментарів: "Обожнюю Комарова, його неможливо не дивитися, і нехай радіє дружина, він дійсно улюбленець!!! Просто розумничка, лайки йому за все".
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