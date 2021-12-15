Украинский журналист и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал под кадрами из своих путешествий, что думает об Украине.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров решила рассказать о путешествиях о своей стране и о том, какие важные выводы для себя он успел сделать.

Как оказалось, два года подряд около трех месяцев мужчина посвящает съемкам Украины, где открыл для себя то, о чем даже не мечтал.

По словам Комарова, он увидел невероятный туристический потенциал и необходимость браться за развитие туристической сферы всё активнее и активнее. В стране действительно огромные возможности для того, чтобы стать мегапопулярной туристической страной.

«После съёмок я могу уверенно сказать – нам грех не изучать свою страну, потому что у нас есть, чем себя удивить и порадовать. Два лета съёмок – а у меня еще целый список того, что мечтаю снять в Украине. И я обязательно сниму.

Очень радует, что развитие туризма, как таковое, стало обсуждаться. Стало актуальным. Раньше туризма в публичном поле практически не существовало. Точнее, кто был «в теме» – и так изучал Украину. Но в информационном пространстве украинского туризма практически не было. К счастью, за последнее время ситуация сильно изменилась. Наш туризм всегда на слуху, проводятся конференции, снимаются телепрограммы и блоги о нашей родной стране. Я рад и горд быть частичкой этого процесса» - высказался Комаров.

Он подчеркнул, что сейчас появляется хорошая практика – проводить национальные премии в туристической отрасли.

Также в своем Instagram ведущий программы "Мир наизнанку", премьера которой состоялась еще 11 декабря 2010 года, Дмитрий Комаров показал кадры из своего визита в Эквадор в этом году. Так, на них украинскому журналисту проводили ритуал Лимпия.

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