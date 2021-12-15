Виконавиця Тіна Кароль цього року почала займатися не тільки кар'єрою співачки, але і більше часу приділяє власним проектам. Оскільки вона вже раніше рекламувала товари для дому, косметику і парфуми, вона вже звикла влаштовувати різні фотосесії.

Одним з таких стала ідея створення власного магазину, де преставлені різні новинки від Кароль. Не тільки її колготки з назвами пісень, але тепер ще й костюм, вартість якої практично три тисячі гривень.

Свою задумку Кароль особливо не коментує, проте із задоволенням влаштовує зйомки для представленої колекції одягу. Для більшого інтересу вона навіть розстебнула кофту і спокусливо вигнулася перед камерою, щоб бути в центрі уваги.

Шанувальники прийшли в захват від новини і від кадрів із зіркою. Першими промо співачка також поділилася в Instagram в сторі, показавши сам процес рекламної зйомки і талант позування.

"Вау, несподівано; яка краса!"- пишуть в мережі.

Також, як можна помітити, для реклами своїх дизайнерських колготок з принтом-назвою своєї останньої пісні Кароль влаштувала цікаву зйомку. У шкіряному боді і нових колготках вона виділилася з нового боку, адже відступила від образу старанної співачки.

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