Исполнительница Тина Кароль в этом году начала заниматься не только карьерой певицы, но и большее времени уделяет собственным проектам. Поскольку она уже ранее рекламировала товары для дома, косметику и духи, она уже привыкла устраивать разные фотосессии.

Одним из таких стала идея создания собственного магазина, где преставлены разные новинки от Кароль. Не только ее колготки с названиями песен, но теперь еще и костюм, стоимость которой практически три тысячи гривен.

Свою задумку Кароль особо не комментирует, однако с удовольствием устраивает съемки для представляемой коллекции одежды. Для большего интереса она даже расстегнула кофту и соблазнительно выгнулась перед камерой, чтобы быть в центре внимания.

Поклонники пришли в восторг от новости и от кадров со звездой. Первыми промо певица также поделилась в Инстаграм в Стори, показав сам процесс рекламной съемки и талант позирования.

"Вау, неожиданно; какая красота!" - пишут в сети.

Также, как можно заметить, для рекламы своих дизайнерских колготок с принтом-названием своей последней песни Кароль устроила интересную съемку. В кожаном боди и новых колготках она выделилась с новой стороны, ведь отступила от образа прилежной певицы.

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