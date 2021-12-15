Популярна американська співачка Брітні Спірс у своєму Instagram заінтригувала шанувальників новим відео, де її знімають зі спини, а вона тримає у руках пляшечку з молоком.

Як пише Politeka.net, 40-річна відома американська співачка, авторка пісень та володарка Греммі, Брітні Спірс, яка збирається вийти заміж за Сема Асгарі, поділилася новим цікавим відео у своєму Instagram.

Так, співачка стоїть спиною до камери, тримає пляшечку з молоком у руках та когось годує.

"Нове поповнення в родині 😲 Вгадайте, хлопчик це чи дівчинка 🤗 🎀 ... ще раз дякую, малюк Сем Асгарі !!!!", - написала Спірс.

У коментарях шанувальники написали свої здогадки щодо того, кого ж Брітні Спірс тримає на руках.

"Я думаю, що це щеня! 😍", " Кошеня??", "Брітні нарешті завела кота хахаха", " Це кіт 🤔", " Королева тролінгу в Інтернеті", " Кошеня малюк!", " Я думаю про кошеня ❤️❤️❤️", " Ой, це 🐈Це точно дівчинка", " Ой, ти завела кошеня Брітні??", " Це щеня 🐶 🔥🔥🔥", " Я думаю, що це котик!", " Що тут відбувається?", " Сподіваюся, це кошеня!!", "Будь ласка, аби це виявилася не лялька", - написали в мережі.

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