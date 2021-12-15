Популярная американская певица Бритни Спирс в своем Instagram заинтриговала поклонников новым видео, где ее снимают со спины, а она держит в руках бутылочку с молоком.

Как пишет Politeka.net, 40-летняя известная американская певица, автор песен и обладательница Грэмми, Бритни Спирс, которая собирается выйти замуж за Сэма Асгари, поделилась новым интересным видео в своем Instagram.

Так, певица стоит спиной к камере, держит бутылочку с молоком в руках и кого-то кормит.

"Новое пополнение в семье 😲 Угадайте, мальчик это или девочка 🤗 🎀 ... еще раз спасибо, малыш Сэм Асгари !!!!",- написала Спирс.

В комментариях поклонники написали свои догадки относительно того, кого же Бритни Спирс держит на руках.

"Я думаю, что это щенок! 😍 ", "Котенок??", "Бритни наконец завела кота хахаха", "это кот 🤔 "," Королева троллинга в Интернете", "Котенок малыш!", " Я думаю о котенке ❤️❤️❤️", "Ой, это 🐈Это точно девочка", "Ой, ты завела котенка Бритни??", "Это щенок 🐶 🔥🔥🔥", " Я думаю, что это котик!", "Что здесь происходит?", " Надеюсь, это котенок!!", "Пожалуйста, лишь бы это оказалась не кукла", - написали в сети.

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