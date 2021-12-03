Поп-ідол мільйонів, американська співачка Брітні Спірс після позбавлення опікунства батьків, насолоджується життям. Нові кадри цьому доказ.

Так, Брітні Спірс 2 грудня виповнюється 40 років. Зірка вирішила розділити це свято з коханим, Семом Асгарі, з яким зустрічається вже п'ять років. Пара вирушила в подорож на приватному літаку. Співачка поділилася відповідними кадрами, зробленими на борту, у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Вільна і щаслива Брітні позувала в джинсових міні-шортиках, білій сорочці і кислотно-рожевих чобітках в стилі "сейлор мун".

До речі, Сем Асгарі привітав її, назвавши дружиною. Правда, весілля поки ще не було. У комметаріях бойфренд Брітні виправдовується, що називає її так з першого дня відносин.

На кадрах співачка обіймається і цілується з коханим.

"О, велика радість сьогодні!!! Я і мій наречений так раді від'їзду... Як ви можете бачити, я важу не 800 фунтів, як у тата на фотографіях 😂 📷 ... Я займалася спортом, і це справжня картинка, як би там не було️️💅!!!! Слава богу за можливість виїхати з країни!!!! Я щаслива!!!!", - йдеться в підписі.

Шанувальники бурхливо обговорюють побачене:

"Дівчинка! Ти качаєш цими чобітками. Повеселися!"

"З Днем Народження❤️🌹 Їй 40!"

"Куди б ви не вирушили, просто переїжджайте туди і живіть довго і щасливо! З Днем Народження, я люблю тебе ❤️"

"Брітні, тебе пограбували на 13 років життя, так що тобі може бути 27. Так що щасливого 27-річчя! Ми любимо тебе!!!"

"Брит, неважливо, якого ти розміру. У будь-якому випадку, ти чудова людина, і ми любимо тебе🌞 ✨"

Нагадаємо, останні 13 років опікуном Брітні Спірс був її батько Джеймі Спірс. В результаті тривалих і складних судових процесів, співачці вдалося позбутися опікунства батьків. Зірка заявила, що близькі над нею знущалися.

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