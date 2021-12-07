Знаменита американська поп-співачка Брітні Спірс подражнила шанувальників домашніми кадрами в короткому топіку, розкривши його особливе значення.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Минулого тижня Брітні виповнилося 40 років, проте вона тільки зовсім недавно знайшла повну свободу, зі скандалом позбувшись від опікунства батьків через суд.

Зараз співачка щосили насолоджується своїм новим життям, публікуючи відповідні кадри в своєму Instagram.

На новому відео Брітні Спірс показала свою струнку фігуру, ритмічно рухаючись під музику в рожевому топі з рукавами-ліхтариками і чорних джинсах, які співачка постійно опускала все нижче.

На кадрах добре видно фігуру Брітні. Вона неідеальна, проте співачка ніколи не соромилася її демонструвати.

Брітні досить посміхалася і виглядала щасливою.

"Ось я використовую свій рожевий терапевтичний топ на всю котушку...Ну, чому ні?", - підписала кадри співачка.

Шанувальник Брітні Спірс активно підтримали співачку.

"Ти поняття не маєш наскільки для мене важливі сценки з терапевтичною Брітні. Ти чудова!", "Виглядаєш шикарно, Королева!", "Королева джинсів з низькою посадкою", "хто-небудь скажіть вже Брітні про високу посадку", "Рожевий виглядає на тобі відмінно (ще це колір свободи)", "красуня в рожевому", "Супер мила", - пишуть люди.

Нагадаємо, Брітні Спірс в шортиках і рожевих чоботях пустилася у всі тяжкі з бойфрендом.

Як повідомляла Politeka, Брітні Спірс потрапила в конфуз, виходячи з ванної.

Також Politeka писала, що Спірс позбулася багаторічної опіки, що зараз з нею відбувається.