Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук звикла показувати в Instagram свю життя на огляд публіки. Також актриса активно веде соціальну мережу для спілкування з фанатами і ділиться різними порадами.

Поділилася Саліванчук також коротким відео зі зйомок, позуючи в світлій сорочці і акуратному корсеті і зачіскою з пишними кучерявим волоссям, які наростила для ролі.

В цей раз Саліванчук звернулася до жінок: "якщо ви жінка, починайте робити це негайно! Перестаньте себе критикувати - у кожного своя роль в житті, не заважайте собі грати свою. Відганяйте геть страхи і сумніви. Будьте ласкаві до свого власного мислення - не засуджуйте себе за негативні думки, просто намагайтеся їх відразу ж замінювати на позитивні.

Хваліть себе. Полюбіть свої недоліки так само як і гідності. Вони така ж частина вашої особистості як і все інше. Доглядайте за своїм тілом-стежте за тим, що ви їсте і п'єте. Коли дивіться на себе в дзеркало-робіть це з любов'ю, а не з роздратуванням.

Не бійтеся просити про допомогу і не відмовляйтеся, якщо вам її пропонують. Фокусуйтеся на своїх сильних якостях і достоїнствах – розвивайте їх. Ніколи не сумнівайтеся-ви прекрасні, ви унікальні, і ви гідні всього найкращого " висловилася Саліванчук.

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