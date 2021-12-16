Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук привыкла показывать в Инстаграм свю жизнь на обозрение публики. Также актриса активно ведет социальную сеть для общения с фанатами и делится разными советами.

Поделилась Саливанчук также коротким видео со съемок, позируя в светлой рубашке и аккуратном корсете и прической с пышными кудрявыми волосами, которые нарастила для роли.

В этот раз Саливанчук обратилась к женщинам: «Если вы женщина, начинайте делать это немедленно! Перестаньте себя критиковать — у каждого своя роль в жизни, не мешайте себе играть свою. Отгоняйте прочь страхи и сомнения. Будьте добры к своему собственному мышлению — не осуждайте себя за негативные мысли, просто старайтесь их сразу же заменять на позитивные.

Хвалите себя. Полюбите свои недостатки так же как и достоинства. Они такая же часть вашей личности как и все остальное. Ухаживайте за своим телом — следите за тем, что вы едите и пьете. Когда смотрите на себя в зеркало — делайте это с любовью, а не с раздражением.

Не бойтесь просить о помощи и не отказывайтесь, если вам ее предлагают. Фокусируйтесь на своих сильных качествах и достоинствах – развивайте их. Никогда не сомневайтесь — вы прекрасны, вы уникальны, и вы достойны всего самого лучшего» высказалась Саливанчук.

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