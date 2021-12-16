Відома співачка Тіна Кароль, яка є народною артисткою України, показала інтер'єр свого особняка під Києвом.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України. Варто відзначити, що нещодавно Тіна Кароль випустила новий альбом "Двойной рай".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль показала інтер'єр свого особняка під Києвом. Співачка вирішила прикрасити свій будинок до новорічних свят. На стіні висить картина із зображенням самої артистки. Також, на одному з фото красується пухнаста улюблениця Тіни Кароль - кішка сірого кольору.

"Новорічна кішечка", — підписала фото Тіна Кароль.

Варто відзначити, що 3-поверховий особняк Тіни Кароль знаходиться в селі Зазим'я в Київській області. Там є лаунж-зона, спортзал і величезний сад.

Раніше повідомлялося, "Вечір з сім'єю Балан": Тіна Кароль показала перед "Даном" ефектний трюк з ногою і келихом ігристого

Також, Кароль в боді з глибоким вирізом показала силу привабливості з нового боку: кадри

Politeka розповідала, Кароль ефектно розпласталася на підлозі, показавши фігуру в маленькому боді: "Ніякої скромності"