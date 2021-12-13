Известная певица Тина Кароль, которая любит примерять на сцене уникальные и дорогие наряды самых известных дизайнеров, снова удивила фанатов новой фотосессией в одном боди.

Тина Кароль в этом году всячески демонстрировала, что более не будет выступать в однообразных образах, не будет скрывать фигуру и отступает от стиля скромницы. Звезду все чаще можно увидеть в боди, маленьких платьях, мини-юбках и кожаных лосинах.

В этот раз в кожаном боди и новых колготках она выделилась с новой стороны, ведь решила показать свое творение.

«Внимание, внимание! Нагло сведи с ума каждого в колготках «Красиво», - заявляет Кароль под постом, демонстрируя свои новые колготки. Такая разработка у звезды не первая, ведь ранее она выпустила колготки «Скандал», который быстро стали раскупать фанаты Кароль.

Поклонники принялись комментировать:

«4 фоткааааа! Я в любви 💔; Мне это срочно нужно🥲; тут одни колготки – уже целое искусство 😍💔; Ура🔥🎊 Какие красивые❤; Мама кошка🔥💍; Wowwwwww какая леди 😍; Вау как жарко 🔥; Невероятная😍; Вот умеет Тина себя преподнести 😍, не у всех получается, а тут просто супер 🔥 никакой скромности👏; Ваауу Тина ,не перестаёшь удивлять 😍🔥; этеншн, действительно красиво 🤤».

Ранее известная украинская певица Тина Кароль произвела фурор, появившись на публике в роскошном наряде за 48 тысяч гривен.

Как видно, Тина позирует в длинном темном платье на тонких бретельках, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая талию и декольте. Отметим, что в соцсети указали, что стоимость наряда Тины составляет 1915,00 фунтов стерлингов, что в переводе на гривны примерно 48 тысяч.

Напомним, Кароль вернулась к привычному образу, порадовав украинцев: "Фирменная фишечка".

Как сообщала Politeka, Кароль опустила лямки короткого платья и показала, как правильно соблазнять: кадры.

Также Politeka писала, что Тина Кароль выгнулась на полу и впечатлила своим мастерством растяжки: кадры.