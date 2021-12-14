Известная певица Тина Кароль, которая любит примерять на сцене уникальные и дорогие наряды на сцене, решила позабавить фанатов необычным преображением

Исполнительница Тина Кароль, которая сменила прическу и стиль для нового клипа, решила презентовать в этом году не только несколько композиций. Артистка также недавно рассказала, что подготовила для фанатов новый сюрприз.

Она создала коллекцию колготок, чтобы повторить успех предыдущего выпуска «Скандал». Также Тина начала сама вести социальные сети и теперь выкладывает самостоятельно разные ролики. Более того, она также экспериментирует с фильтрами и радует фанатов.

Если в прошлом Кароль показывала исключительно кадры из официальных съемок, то теперь она также и записывает Тик-Токи, общается с аудиторией и спрашивает у фанатов, что лучше подходит для ее новинок. В этот раз эксперименты с фильтрами Кароль провела во время поездки, перед тем, как обратиться к своему фан-клубу.

"Ой не знаю - не знаю, что же будет?" - говорит Кароль.

Ранее Кароль в кожаном боди и новых колготках выделилась с новой стороны, ведь решила показать свое творение.

«Внимание, внимание! Нагло сведи с ума каждого в колготках «Красиво», - заявляет Кароль под постом, демонстрируя свои новые колготки. Такая разработка у звезды не первая, ведь ранее она выпустила колготки «Скандал», который быстро стали раскупать фанаты Кароль.

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