Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины. Стоит отметить, что недавно Тина Кароль выпустила новый альбом "Двойной рай".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль показала интерьер своего особняка под Киевом. Певица решила украсить свой дом к новогодним праздникам. На стене висит картина с изображением самой артистки. Также, на одном из фото красуется пушистая любимица Тины Кароль - кошка серого цвета.

"Новогодняя кошечка", — подписала фото Тина Кароль.

Стоит отметить, что 3-этажный особняк Тины Кароль находится в селе Зазимье в Киевской области. Там есть лаунж-зона, спортзал и огромный сад.

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