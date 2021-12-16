Відома балерина Катерина Кухар розповіла, які у неї стосунки з Поляковою і Melovin'ом після "Танців з зірками".

Як повідомляє Politeka.net, Українська балерина і суддя шоу "Танців з зірками" Катерина Кухар в інтерв'ю виданню "КП" розповіла про свої стосунки з Олею Поляковою і Melovin'ом (Костя Бочаров) після скандальних витівок на проекті. Після ефірів танцювального шоу багато глядачів впевнені, що у Кухар відносинах з багатьма зірками зіпсовані, так як вона відпускала вельми критичні зауваження учасникам проекту.

Однак, Катерина цей міф розвіяла. За її словами, і з Поляковою і Melovin'ом вони добре спілкуються, і ніяких образ немає.

"У першому сезоні я поставила двійку Олі Поляковій – тоді прямо був цілий "шкандаль". І, природно, всі думали, що у нас будуть сварки. Але і з Олею Поляковою, і з Меловіном у нас зараз самі теплі стосунки", - говорить Кухар.

За її словами, і Костю, і Олю, і інших зірок на проекті "Танці з зірками" об'єднує той факт, що всі вони прекрасно розуміють специфіку шоу і телебачення. "Ми працюємо для глядача, ми даруємо глядачеві красиву картинку, емоцію і інтерес", - зазначила балерина.

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