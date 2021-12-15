Судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар рассказала, почему на шоу победа не досталась Дмитрию Дикусару и Ольге Харлан.

Как сообщает Politeka.net, известная балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар в интервью изданию "КП" рассказала, почему на проекте победа не досталась Дмитрию Дикусару, который много лет участвует в шоу.

Так, по словам Кухар, Дима отличный хореограф и артист, он уже давно заслуживает победы, однако судьи в основном оценивают танцы не хореографов, а их звездных партнеров, которые только начали учить танцы.

"Если вы внимательно посмотрите на реакцию судей в финале, у нас было единое мнение. Мы судили не только танец, а всю работу – технику, актерское мастерство, музыкальность, пластику и умение работать в дуэтном танце", - рассказала балерина, отвечая на обиду Дикусара в соцсетях.

По словам Кати, они с другими судьями одноголосно решили, что именно Артур Логай со своей партнершей Анной Карелиной сделали в этом сезоне "Танців з зірками" невозможное, и заслужили кубок.

"Могу только пожелать Диме удачи, уверена, все у него получится", - подытожила Кухар.

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