Как сообщает Politeka.net, известная балерина Екатерина Кухар, которая была судьей шоу "Танців з зірками", поделилась в Instagram снимками с выступлений деток из хореографического колледжа, который возглавляет, а также поделилась неожиданным откровением.

Кроме того, Катя выложила красивое фото себя в балетном зале, на котором позирует в элегантном строгом образе. Как видно, перед камерой балерина появилась в стильном темном платье с объемными рукавами, которое красиво подчеркнуло изящную фигурку. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации Кухар поразила откровением: "Сидя в самолете в Сиэтл, я вспомнила сцену из фильма "Один дома", когда Кейт не могла найти себе место, из-за забытого дома Кевина. Вот и я не могла найти себе место, пока учащиеся 5-9 классов давали отчетный концерт. А могли бы вы представить, как я ждала интернет, чтобы поскорее просмотреть все видео!".

Напомним, Екатерина Кухар вошла в рейтинг самых влиятельных людей Украины, муж отреагировал: "Как мне теперь...".

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