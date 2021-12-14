Как сообщает Politeka.net, известная балерина Екатерина Кухар, которая была судьей шоу "Танців з зірками", поделилась в Instagram снимками с выступлений деток из хореографического колледжа, который возглавляет, а также поделилась неожиданным откровением.
Кроме того, Катя выложила красивое фото себя в балетном зале, на котором позирует в элегантном строгом образе. Как видно, перед камерой балерина появилась в стильном темном платье с объемными рукавами, которое красиво подчеркнуло изящную фигурку. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж.
В подписи к публикации Кухар поразила откровением: "Сидя в самолете в Сиэтл, я вспомнила сцену из фильма "Один дома", когда Кейт не могла найти себе место, из-за забытого дома Кевина. Вот и я не могла найти себе место, пока учащиеся 5-9 классов давали отчетный концерт. А могли бы вы представить, как я ждала интернет, чтобы поскорее просмотреть все видео!".
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